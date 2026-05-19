Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul’da uğradığı yumruklu saldırının ardından ülkesi Uruguay’a döndü.

ŞAMPİYONLUK SONRASI ŞOK OLAY

Trendyol Süper Lig’de Antalyaspor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar sürerken Lucas Torreira saldırıya uğradı. Uruguaylı yıldız İstanbul’daki bir AVM’nin önünde yumruklu saldırıya maruz kaldı.

KASIMPAŞA MAÇINI BEKLEMEDİ

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’dan izin alarak cumartesi günü ailesiyle birlikte Uruguay’a gitti. Torreira’nın Kasımpaşa maçını beklemeden ülkeden ayrılması dikkat çekti.

“SENİ ÇOK SEVİYORUM GALATASARAY”

Uruguaylı yıldız ülkesine döndükten sonra gol sevinci fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı. Torreira paylaşımında, “Harika bir hikaye. Seni çok seviyorum Galatasaray” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Saldırı öncesinde Galatasaray’da kalmak istediğini açık şekilde dile getiren Lucas Torreira’nın yaşanan olay sonrası nasıl bir karar vereceği merak edilmeye başlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yıldız futbolcuya destek mesajları gönderdi.