Gösteri sırasında savaş jetleri havada çarpışıp alev topuna döndü

ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında iki askeri jetin havada çarpışarak alev topu halinde yere çakıldığı dehşet anları kameralara yansıdı.

Yüreklerin ağza geldiği kazada, uçaklarda bulunan toplam dört mürettebat fırlatma koltuklarını kullanarak paraşütle atlamayı başardı. Davetlilerin gözleri önünde gökyüzünden süzülen pilotların mucizevi kurtuluşu, facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Gelen ilk raporlara göre, askeri jetlerin havada çarpışma anı yerel saatle öğlen 12:10 sularında, hava üssünün sadece iki mil kuzeybatısında meydana geldi. Sosyal medyada hızla yayılen dehşet verici görüntülerde, iki uçağın havada temas ettikten sonra dengelerini kaybederek taklalar attığı ve saniyeler içinde büyük bir patlamayla yere çakıldığı net bir şekilde görülüyor.

Kazaya karışan uçakların, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait "Vikings" gösteri ekibinin envanterinde bulunan iki adet E/A-18G Growler tipi savaş jeti olduğu açıklandı. FA-18 Fighter jetlerinin özel bir varyasyonu olan EA-18G Growler modelleri, düşman radar mevzilerini tespit etmek ve köreltmek gibi kritik elektronik harp görevlerinde kullanılan son derece gelişmiş askeri uçaklardır.

ABD Donanması'na bağlı bu Growler filolarının büyük bir kısmının merkez üssü normal şartlarda Washington eyaletindeki Whidbey Adası'nda yer alıyor. Ancak uçaklar, bölgedeki büyük askeri şov için geçici olarak Idaho'ya intikal etmişti.

Kazanın ardından gösteri alanını dolduran binlerce izleyici büyük bir panik ve üzüntü yaşarken, saat 13:00 sularında kule anons sisteminden yüreklere su serpen o açıklama geldi. Gösteri sunucusu, dört Deniz Kuvvetleri pilotunun da sağ ve güvende olduğunu duyurdu.

Alana yapılan anonsta şu ifadelere yer verildi:"Dört paraşütün de sorunsuz açıldığını gördük. Mürettebatımız fırlatma koltukları sayesinde uçaktan zamanında çıkmayı başardı. Şu anda dumanların yükseldiği bölgenin bir mil güneyinde konumlandılar. Paraşütler güvenli bir şekilde yere indi. "Sunucu hemen ardından yaptığı takip anonsunda ise, "Kaza kırım, itfaiye ve diğer tüm acil durum ekiplerimiz pilotlarımıza ve mürettebata ulaşmak üzere şu an yolda.

Bizim dünyamızda dört paraşütün de açılması her zaman en büyük tesellidir. Eğer içinizden geliyorsa, şu an onlar için bir dua edin" diyerek durumu özetledi.