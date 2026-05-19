Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi

19.05.2026 09:46
Ertan Torunoğulları’nın Aziz Yıldırım ile bir araya gelerek transfer çalışmaları hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Görüşmede temas kurulan oyuncular ve kulüplerin Fenerbahçe’den talep ettiği şartların masaya yatırıldığı belirtildi.

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertli camiada dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

ERTAN TORUNOĞULLARI İLE KRİTİK TOPLANTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmede bugüne kadar yürütülen transfer çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi.

GÖRÜŞÜLEN OYUNCULAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıda temas kurulan futbolcular ve kulüplerle yapılan görüşmeler hakkında Aziz Yıldırım’a bilgi verildi. Transfer listesinde yer alan oyuncuların talepleri de konuşuldu.

KULÜPLERİN İSTEDİĞİ ŞARTLAR AKTARILDI

Ertan Torunoğulları’nın ayrıca oyuncuların kulüplerinin Fenerbahçe’den istediği bonservis ve maaş şartlarını Aziz Yıldırım’a ilettiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte transfer bütçesi ve yeni sezon planlamasının şekillenmeye başladığı belirtildi.

HÜCUM HATTI ÖNCELİK OLACAK

Aziz Yıldırım’ın daha önce yaptığı açıklamada iki santrfor transfer edeceklerini söylemesi dikkat çekmişti. Fenerbahçe’nin özellikle hücum hattına yıldız isimler kazandırmak istediği ifade ediliyor.

GÖZLER SEÇİM SONRASINDA

Sarı-lacivertli camiada seçim süreciyle birlikte transfer çalışmalarının daha da hızlanması bekleniyor. Fenerbahçe taraftarı ise gelecek yeni isimleri büyük merakla bekliyor.

