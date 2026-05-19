Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertli camiada dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmede bugüne kadar yürütülen transfer çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi.
Toplantıda temas kurulan futbolcular ve kulüplerle yapılan görüşmeler hakkında Aziz Yıldırım’a bilgi verildi. Transfer listesinde yer alan oyuncuların talepleri de konuşuldu.
Ertan Torunoğulları’nın ayrıca oyuncuların kulüplerinin Fenerbahçe’den istediği bonservis ve maaş şartlarını Aziz Yıldırım’a ilettiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte transfer bütçesi ve yeni sezon planlamasının şekillenmeye başladığı belirtildi.
Aziz Yıldırım’ın daha önce yaptığı açıklamada iki santrfor transfer edeceklerini söylemesi dikkat çekmişti. Fenerbahçe’nin özellikle hücum hattına yıldız isimler kazandırmak istediği ifade ediliyor.
Sarı-lacivertli camiada seçim süreciyle birlikte transfer çalışmalarının daha da hızlanması bekleniyor. Fenerbahçe taraftarı ise gelecek yeni isimleri büyük merakla bekliyor.
