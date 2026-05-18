Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım
Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım

18.05.2026 13:53  Güncelleme: 13:54
Konya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer, annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Mahkemedeki ifadesinde kriz anında bıçağı mutfaktan alıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

KONYA'da annesi Nazife Çiğdem Dinçer'i (56) yaklaşık 20, babası Gökhan Dinçer'i (57) de 10 bıçak darbesiyle öldüren hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer'in (22) ifadesi ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Dinçer'in mahkemedeki ifadesinde, kriz anında bıçağı mutfaktan aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Meram ilçesinde Havzan Mahallesi'nde önceki gün saat 13.00 sıralarında bir parkta üzeri kanlı bir kişinin yattığını gören çevredekiler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese giden polis, kıyafetleri ve kanlı elinde hafif kesik yarası bulunan Cihan Dinçer ile karşılaştı. Dinçer, polise anne ve babasını öldürdüğünü söyledi. Dinçer'in ifadesi doğrultusunda Benekli Sokak'taki evlerine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri giren polis, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veterinerler Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cihan Dinçer de gözaltına alındı.

DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

3 çocuk annesi Nazife Çiğdem'in, yapılan otopsisinde vücudunda yaklaşık 20, eşi Gökhan Dinçer'in de yaklaşık 10 bıçak yarası tespit edildi. Veteriner çift, dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KRİZ ANINDA YAPTIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cihan Dinçer, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dinçer'in mahkemedeki ifadesinde, kriz anında bıçağı mutfaktan aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

