Trump ile Netanyahu arasında kritik görüşme! Savaş senaryolarını masaya yatırdılar

18.05.2026 07:55
İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran’a yönelik yeniden askeri operasyon ihtimali ele alınırken, çatışmaların yeniden başlaması halinde ABD’nin İsrail’le birlikte saldırılara katılabileceği belirtildi. Trump’ın İran’a yönelik sert mesajları ve Netanyahu’nun güvenlik kabinesini toplaması, Orta Doğu’da tansiyonu yeniden yükseltti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı telefon görüşmesinde, İran’a yönelik yeniden askeri operasyon seçeneğinin masaya yatırıldığı öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu Kan TV’nin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran ile çatışmaların yeniden başlaması halinde ABD’nin İsrail’e doğrudan askeri destek verebileceği belirtildi.

“ABD, İSRAİL’LE BİRLİKTE SALDIRILARA KATILABİLİR”

Kan TV’nin aktardığı bilgilere göre Washington yönetimi, İran’la gerilimin yeniden sıcak çatışmaya dönüşmesi durumunda İsrail’le koordineli saldırı seçeneğini değerlendiriyor. Özellikle İran’ın nükleer programı ve balistik füze kapasitesi nedeniyle Tel Aviv-Washington hattındaki güvenlik görüşmelerinin yoğunlaştığı ifade edildi.

ABD basınında yer alan analizlerde Trump yönetiminin son haftalarda İran’a yönelik söylemini sertleştirdiğine dikkat çekildi. Axios, Trump’ın İran’a yönelik “Saat işliyor” mesajı verdiğini ve Tahran’ın nükleer müzakerelerde geri adım atmaması halinde daha sert askeri seçeneklerin devreye alınabileceğini yazdı.

NETANYAHU ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPTI

Telefon görüşmesinin ardından Netanyahu’nun İsrail’in farklı cephelerde yürüttüğü askeri operasyonları değerlendirmek üzere güvenlik kabinesini topladığı bildirildi. İsrail hükümet kaynakları, İran’ın bölgedeki etkisinin Tel Aviv yönetiminde ciddi endişe yarattığını aktardı.

İsrail basınında çıkan haberlerde Netanyahu’nun Trump’a İran’a yönelik yeni saldırı planlarını sunduğu ve özellikle füze üretim tesisleri ile nükleer altyapının hedef alınabileceği iddia edildi.

TRUMP’TAN PEŞ PEŞE SERT MESAJLAR

Trump’ın son günlerde İran’a yönelik açıklamaları dikkat çekiyor. ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımlarda İran’a “Hızlı hareket edin yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak” mesajı verdi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Pentagon’un İran’a karşı yeni operasyon planlarını masada tuttuğu belirtildi.

ABD ve İsrail’in olası ortak operasyon ihtimali enerji piyasalarında da tedirginlik yarattı. Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek yeni bir askeri gerilimin petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Bölgedeki tansiyonu yükselten gelişmelerden biri de BAE’deki Barakah Nükleer Santrali’ne düzenlenen drone saldırısı oldu. Saldırı sonrası Washington ve Tel Aviv’in İran’a karşı daha sert güvenlik politikalarına yöneldiği değerlendiriliyor. AP ve diğer uluslararası kuruluşlar, saldırının ardından ABD-İsrail hattında askeri koordinasyonun hızlandığını yazdı.

Öte yandan İran cephesi ise ABD’nin baskılarına rağmen nükleer program konusunda geri adım sinyali vermedi. Tahran yönetiminin özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmaya yanaşmaması, diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatıyor.

DIŞ BASIN: ATEŞKES İPLİĞE BAĞLI

Uluslararası medya kuruluşları, İsrail-İran hattındaki mevcut ateşkesin son derece kırılgan olduğuna dikkat çekiyor. The Times ve Guardian gazeteleri, taraflar arasındaki diplomatik temasların çıkmaza girdiğini ve yeni bir savaş ihtimalinin her geçen gün güçlendiğini yazdı. 

