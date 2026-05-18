Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

18.05.2026 17:13
Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Noa Lang, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma veda etti. Hollandalı futbolcu, “Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarına teşekkür etti. Noa Lang paylaşımında, “Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum...” ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla toplam 19 karşılaşmada görev aldı. Hollandalı yıldız bu maçlarda 2 gol atarken 3 asist yaptı.

TARAFTARLARDAN DESTEK MESAJLARI

Noa Lang’ın paylaşımının ardından birçok Galatasaray taraftarı futbolcuya teşekkür mesajları gönderdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede Hollandalı yıldızın vedasına büyük ilgi gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    ŞAMPİYON TAKIMIN SON MAÇINDA YENİLMESİ MANİDAR 2 6 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    neresı şok ayrılık adam kiralık bonservisi pahalı eee geri kukubune dondu haber dıye algı yapmayın 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
