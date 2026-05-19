Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun

19.05.2026 13:08
MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda binlerce gence hitap etti. Gençlere yönelik Terörsüz Türkiye mesajı veren Bahçeli "Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda dururken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Sizlerden isteğim şudur; kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Birbirinize dayanın. Yoran değil, omuz verenlerden olun. Kardeşinizin kusurunu meydanlarda büyütmeyin" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na katıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları tarafından özel kortejle karşılandı.

Bahçeli'ye Ülkü Ocakları'ndan görkemli karşılama

"BU GENÇLİKLE NE KADAR ÖVÜNSEK, NE KADAR İFTİHAR AZDIR"

Kurultayda binlerce gence seslenen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Karşımda gördüğüm muhteşem manzaradan, coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına, Türk-İslam davasının genç nefeslerine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım.

Bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten Türk gençliği ile iftihar ediyorum. Yüreğinde Ergenekon'un demirden dağları eriten kudretini, fikriyatında Malazgirt'in kararlılığı, adımlarında Samsun'un istiklal mücadelesini taşıyan Türk gençliğini burada görmek tarifsiz bir onur benim için.

Ülkücü hareketin nasıl diri kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Hasretini çektiğimiz dualarda, beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz Türk gençliği işte karşımda, dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar övünsek, ne kadar iftihar azdır.

Bu salonu dolduran alnı ak, aklı selim, kalbi sağlam, azmi aşikar, niyeti halis olan, kendileri ile gurur duyduğum sevgili Asenalar, sevgili Bozkurtlar, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen kurultay münasebetiyle hepinizi selamlıyor, hepinizi teker teker bağrıma basıyorum.

Başta Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere Ülkü Ocakları'nda yetişmiş ve yetiştirmeye devam eden tüm dava ve yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

"19 MAYIS KUTLU BİR BAŞLANGIÇTIR"

Evlatlarım, 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğduğu, esaret zincirini parçaladığı, vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da milli mücadelenin fitili ateşlerken önünde belirsizlik, arkasında ihanetin muhbirleri, boynunda idam fermanı vardı. Onun ruhunda korkuya yer yoktu. O iradenin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa da imkansızlığı mazeret saymamıştır.

Bu yürüyüşte yılgınlığa, yorgunluğa, tereddütlere, teslimiyete, tükenişe yer yoktur. 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır.

"KİM OLDUĞUNUZU MERAK EDEN VARSA ÖNCE GİDİP MAZİYE BAKSIN"

Korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız, savrulmayacaksınız. Rüzgar belki sert esecek, yollar sarpa saracak, hissenize o kurt yalnızlığı düşecek, bazen sizi kimse anlamayacak, güneşli günlerin yolcuları, şen sofraların misafirleri, puslu havalarda ocaklarının bekçileri olacaksınız. Kim olduğunuzu merak eden, nereden gelip nereye gittiğinizi soran varsa önce gidip maziye baksın.

Kökünüzden kopmayacak, kimliğini şeref sayacaksınız. Atanızın öğüdünü, ananızın duasını satmayacaksınız. Günlerini sanal alemin girdabına kaptırmayacaksınız. Zamanınızı boşluğa, zihninizi kargaşaya, tertemiz ruhlarınızı sahte parıltılara teslim etmeyeceksiniz. Ahlakınızı imanla, hayallerinizi ülküyle, hedeflerinizi disiplinle tahkim edeceksiniz. Saflarınızı terk etmeyecek, gerektiğinde ileri atılmaktan ve bir daha geri dönmemekten çekilmeyeceksiniz.

"BÖYLE BİR ZAMANDA ÜLKÜCÜ BİR GENÇ OLMAK KOLAY DEĞİLDİR"

Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak kolay değildir. Dimdik duran her bir ülkücü gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Ülkücü gençlik, başı boş öfkenin, ölçüsüz heyecanın değil, disiplinin, ,edebin, ferasetin adıdır.

Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda dururken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür.

"KARDEŞLİK BAĞLARINIZ SAĞLAM OLSUN"

Sizlerden isteğim şudur; kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Birbirinize dayanın. Yoran değil, omuz verenlerden olun. Kardeşinizin kusurunu meydanlarda büyütmeyin.

Yolumuz makam için değil, dava için. Alkış için değil, Allah rızası için. Yükünüz ağırlaşsa da dizleriniz titremesin."

Bahçeli sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülküyücüm, ülkücü kalacağım diyene"

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emi Emii Emi Emii:
    Katılıyorum,bağlar kuvvetliyse hiçkimse koparamaz,buiş vicdan ve imamla olur. 3 5 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    sn.devlet bey çok güzel döylemiş. 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
