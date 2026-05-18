Hindistan'da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde bulunan ünlü Dubare Fil Kampı’nda (Dubare Elephant Camp), turistlerin gözleri önünde dehşet dolu anlar yaşandı. Nehir kenarında gerçekleştirilen geleneksel fil yıkama seansı sırasında iki fil aniden birbirine saldırdı. O anlar bir ziyaretçinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

NEHİR BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Görüntülerde, nehirde yıkanan çok sayıda filin ve onların hemen yanı başında bulunan onlarca turistin sakin anları yer alıyor. Ancak bir anda devasa fillerden ikisi hırçınlaşarak birbirine hamle yapıyor. Üzerinde bakıcısı bulunan bir fil, nehir kenarında yatan diğer file dişleriyle sert bir şekilde vurarak saldırmaya başlıyor.

KALABALIK BÜYÜK PANİK YAŞADI

O sırada nehrin hemen kıyısında, fillerle iç içe olan ve onları izleyen kalabalık büyük bir korkuyla kaçışmaya başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde, çevredekilerin çığlıklar içinde panikle sağa sola koştuğu, insanların birbirini ezerek sudan çıkmaya çalıştığı görüldü.

Bir görevlinin ise nehir kenarında düşen küçük bir kızı son anda kucaklayarak kaçırmaya çalıştığı anlar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

BİR TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dev hayvanların amansız mücadelesi ve çevreye savrulması nehir kenarındaki platformlarda büyük bir kaos yarattı. Yaşanan arbede ve panik sırasında, ziyaretçilerin üzerinde bulunduğu geçici bir yapı çöktü. Olayda 33 yaşındaki bir turist enkaz altında kalarak ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ MERCEK ALTINDA

Yılda binlerce turisti ağırlayan ve fillerle yakın temas imkanı sunan Dubare Fil Kampı’ndaki bu facia, bölgedeki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Yerel yönetim ve emniyet güçleri, fillerin aniden neden saldırganlaştığını ve alandaki yapısal ihmalleri tespit etmek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.