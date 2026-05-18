Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

Okan Buruk\'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik
18.05.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından konuştu. Lemina ve Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Okan Buruk, "Icardi ve Lemina ile görüşülüyor. Lemina ile bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2025-2026 futbol sezonunda hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Buruk, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''MAÇI ÇEVİREMEDİK''

Uzun bir sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamladıklarını aktaran Buruk, "Geçen hafta şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Bugün hedefimiz bu maçı da kazanmaktı. Türk Milli Takımı'nda oynayacak, sezon boyunca bizde çok fazla süren alan Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır'ı değerlendirmedik. Onlar dinlenmek istedi. Bize bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hizmet ettiler. Bir de hizmet edecekleri bir Dünya Kupası var. Oraya hazır olmaları için dinlendirdik. Torreira, geçen hafta olumsuz bir olay yaşamıştı. O da ülkesine gitmek istedi. Osimhen cezalıydı. Buna rağmen iyi bir kadroyla sahadaydık. Maçın başından sonuna kadar gol atmayı denedik. İki direkten dönen topumuz var. Daha çok üretebilirdik ama rakibimiz savunmayı çok iyi yaptı. Onlar için bu, ligde kalma adına final maçıydı. İkinci yarı geride bekleyip iyi kapattılar. Günün sonunda maçı çeviremedik. Çok uzun bir maratondan sonra bugün en iyisini yapmak isteyen oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

''HEDEFİMİZ İYİ BİR KADRO KURMAK''

Sezon başında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını dile getiren Buruk, "Zorlu bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda oynadık, Türkiye'de şampiyon olduk. Avrupa'da biraz daha yukarı gitmek isterdik ama elimizden geleni yaptık. Hedefimiz, yeni sezon için iyi bir kadro kurmak. Bunun için transfer çalışmalarına başladık. Bundan sonra transfer çalışmalarına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

''FENERBAHÇE DERBİSİ, BU SEZONKİ ŞAMPİYONU BELİRLEDİ''

Okan Buruk, sezonun kırılma maçının 31. haftada 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi olduğunu dile getirdi. Çok fazla maç oynadıkları bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayan Buruk, "Bizim için en kritik maç, 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı. O derbi, bu sezonki şampiyonu belirledi." dedi.

Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

''ŞAMPİYONLAR LİGİ HER SENE ÇOK DAHA ZORLAŞIYOR''

Okan Buruk, bu sezon son 16 turunda mücadele ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her sene daha da zorlaştığını söyledi. Sarı-kırmızılı takımın 17 Mayıs 2000'de kazandığı UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünde kadronun önemli iki futbolcusunun teknik adam olarak karşılaştığının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Bugün, önemli bir gün. Bir Türk takımının kupa kazandığı günü her sene kutluyoruz. Çok değerli bir gündü. Emre hoca finalde oynamamıştı cezalıydı ama ben sahadaydım. Finale gelirken Emre hocanın önemli bir payı vardı. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'da oynamak, Türk olmayan takımları yenmek. Bunun için çok çalışmamız lazım. Şampiyonlar Ligi, geçmişe göre her sene çok daha zorlaşıyor. Takımlar arasındaki kadro değeri git gide artıyor. İngiltere, İspanya, Fransa takımları kadroları çok güçlendi. Türk takımları da onlara yaklaşmak için mesafe katediyor. Bu sene önemli bir mesafe katettik. Bundan sonra oralara ulaşmak için aynı çabaları vereceğiz. Yarışmak için oyuncu kalitesi ve seçimler çok önemli. Rekabet edebilmek için onlara yakın kadrolar kurmanız gerek. Türkiye Ligi'ne göre Galatasaray'ın kadro değeri çok yüksek ama Premier Lig'de düşen takımlar bu değer ulaşmış durumda. Her şey kadro değeri demek değil ama bir Türk takımı olarak daha yukarılara gitmek için onlara yakın işler yapmamız gerek. Uzun vadeli bir yapılanma içinde düşünülebilir. Kısa vadeli hazır oyuncularla da bu işi yapabilirsiniz."

Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

''LEMINA İLE BİR YERE GELİNDİ, ICARDI İLE BAŞKANIMIZ GÖRÜŞECEK''

Buruk, Süper Lig'de açıklanan 10+4 yabancı oyuncu kuralının Türk takımlarının Avrupa'daki mücadelesini etkileyeceğini savunarak, "Geçen hafta açıklanan yabancı oyuncu kuralıyla önümüzdeki transfer dönemi çok zorlu geçecek. Bu kural, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşmamızı zorlayacak. Takımların Avrupa'daki başarıları etkilenecek. Avrupa'da güzel bir sene geçirmiştik. Bunun üzerine kadro kalitesini artırma düşüncemiz vardı ama yeni yabancı kuralı elimizi kolumuzu bağlıyor. Her sene bu kural değişiyor. Takımların maddi olarak çok büyük zararlar gördüğünü düşünüyorum. 23 yaş altı 4 oyuncu alma imkanınız var. Elimizde Renato Nhaga var. Sözleşmesi biten kiralık oyuncular haricinde Icardi ve Lemina'yı da katınca 10 yabancı oyuncumuz var. Lemina ile bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek. Mevcut düzende 10 yabancı hakkımız dolu. Sadece 23 yaş altı 3 oyuncu alma imkanımız var. Genç ve iyi oyuncular da Türkiye'ye gelmek istemiyor. Ya da çok büyük ücretler vermeniz gerekecek. Artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon avrodan başlıyor. Galatasaray, geçen sezon 75 milyon avroya Osimhen'i almıştı ama bu sezon Osimhen'in fiyatı ucuz kalıyor. Transfer yapmak ve oyuncu getirmek zor. Mevcut kural da bizim gibi takımların işini zorlaştıracak. Transfer anlamında işimiz daha zor olacak." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

''YENİ KURALLA GEÇEN SEZONKİ KADRONUN ALTINA DÜŞEBİLİRİZ''

Buruk, kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın bonservislerinin alınmasının yeni yabancı kuralında zor olduğunu söyledi. Kiralık forma giyen oyuncularla ilgili nasıl karar vereceklerinin sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Sacha Boey ve Noa Lang, beğendiğimiz ve bize önemli destek veren oyuncular. Yabancı kuralı işinizi zorlaştırıyor. Tercihler yapmanız lazım. İkisinin de bize faydası oldu. Onlar, düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular. Yeni yabancı kuralıyla ne yapacağımızı, kadro planlamamızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu işin içinden çıkmak zor. Şampiyonlar Ligi hedefi belirlerken, kadroyu ileri götürmeyi ve geliştirmeyi isterken yeni kuralla geçen sezonki kadronun altına düşebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

ICARDI'NİN GELECEĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu belirtti. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili soru üzerine Buruk, şöyle konuştu: "Bu konuyla ilgili başkanımızla bir toplantımız oldu. Başkanımız, Icardi'nin menajeriyle oturup konuşacak. İki tarafın istekleri ve düşünceleri önemli. Görüşmeden sonra net bir şey söyleyebiliriz. Icardi, bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Takım kaptanlarından. Galatasaray'a çok önemli hizmetleri oldu. Herkes tarafından çok seviliyor." diye konuştu.

Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

''BU SENEYİ KAZANDIKTAN SONRA HEDEFİMİZ 27. ŞAMPİYONLUK''

Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi. Galatasaray'ı 5 sezon üst üste şampiyon yapması durumunda Avrupa'ya gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Buruk, "Bu seneyi kazandıktan sonra hedefimiz 27. şampiyonluk oldu. Beş sezon üst üste şampiyonluk hedefini kırmak istiyoruz. Sadece buna odaklanıyoruz. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş, büyük başarıların içinde yer almış, futbolculuğumda 7, teknik direktörlüğümde 4 olmak üzere 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Bu kapıdan içeri 11 yaşımda girdim. Burada olmak benim için çok önemli. Hayalimi yaşıyorum. Yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum. Her şey Galatasaray'ın başarısı ve geleceği için. Bana ne kadar görev düşerse burada olmak istiyorum. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ilk düşüncem, isteğim ve hayalim burada nice şampiyonluklar yaşamak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Leao’dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket
Kocaeli’deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu Kocaeli'deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu
Mourinho üzgün Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız
İsrail’de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı İsrail'de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı
Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi: İtfaiye pencereden girdi, dışarıda olduğu ortaya çıktı Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi: İtfaiye pencereden girdi, dışarıda olduğu ortaya çıktı
Eurovision’da İsrail’in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision’u Bulgaristan kazandı İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı
Nijerya’da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
İki grup birbirine girdi Motofest kana bulandı İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı
Taraftarları taşıyan midibüs devrildi, 27 taraftar yaralandı Taraftarları taşıyan midibüs devrildi, 27 taraftar yaralandı
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor 2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

00:38
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
00:36
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
00:14
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:29
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:21
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 02:28:45. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.