Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi: İtfaiye pencereden girdi, dışarıda olduğu ortaya çıktı

Elazığ’da İzzet Paşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan bir kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede apartmanın dış kapısının kapalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla açık olan pencereden binaya girdi.

DIŞARIDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra kapının açılmasıyla dairede yapılan kontrolde evin boş olduğu belirlendi. Şahsın evde olmadığı ve dışarıda olduğunun anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.