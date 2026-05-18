Ara Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ara Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Ara Saraçoğlu A.B.İ\'ye veda etti
18.05.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların bu sezon en iddialı dizilerinden biri olan “A.B.İ.”de dengeleri tamamen değiştirecek çok flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, avukat Çağla karakteriyle yer aldığı projeye veda etti. Dizide dün itibarıyla Çağla’nın veda sahnesinin çekimleri tamamlandı. Başarılı oyuncunun, 17. bölümün finaliyle birlikte ekibe ve izleyicilerine veda edeceği öğrenildi.

atv'nin bu sezon en iddialı  dizilerinden biri olan A.B.İ'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin sezon finaline haftalar kala Kenan İmirzalıoğlu birlikte başrolde yer alan flaş bir isim projeye veda etti. 

Ara Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

SEZON ÖNCESİ BÜYÜK VEDA

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizide, avukat Çağla karakterine hayat veren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu kadrodan ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun dün itibarıyla son sahnelerinin çekimi tamamlandı. Saraçoğlu, projenin 17. bölüm finaliyle birlikte izleyicisine son kez seslenerek ekibe veda edecek.

KARAKTERDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM 

23 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan dizide, bu ayrılık sadece bir oyuncu değişimiyle sınırlı kalmayacak, senaryonun gidişatını da tamamen altüst edecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakteri, önce babasının kaybıyla sarsılmışken, şimdi de hayatındaki en kritik figürlerden biri olan Çağla’yı kaybederek adeta dipsiz bir kuyuya sürüklenecek.

Ara Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Bu çifte trajedinin ardından Doğan için çok daha karanlık, sert ve intikam dolu yeni bir dönem başlarken, “A.B.İ.”de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyalleri verildi.

YAŞ FARKI ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Dizi yüksek reytingleri ile dikkat çekse de yoğun şekilde eleştirilmişti. Özellikle 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partner olması, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri olmuştu. Bazı izleyiciler yaş farkının ve fiziksel uyumun dizi atmosferine oturmadığını savunmuştu.  

Ara Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Magazin, Dizi, Atv, Son Dakika

Son Dakika Dizi Ara Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülkenin durumuna bak burada yapılan aberlere bak .. Kadınca dergisi gibi oldu burası 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm
Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü
Jorge Jesus’un Fenerbahçe’den istediği özel madde ortaya çıktı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:21:42. #7.12#
SON DAKİKA: Ara Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.