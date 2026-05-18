Ara Saraçoğlu A.B.İ\'ye veda etti

atv'nin bu sezon en iddialı dizilerinden biri olan A.B.İ'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin sezon finaline haftalar kala Kenan İmirzalıoğlu birlikte başrolde yer alan flaş bir isim projeye veda etti.

SEZON ÖNCESİ BÜYÜK VEDA

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizide, avukat Çağla karakterine hayat veren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu kadrodan ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun dün itibarıyla son sahnelerinin çekimi tamamlandı. Saraçoğlu, projenin 17. bölüm finaliyle birlikte izleyicisine son kez seslenerek ekibe veda edecek.

KARAKTERDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

23 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan dizide, bu ayrılık sadece bir oyuncu değişimiyle sınırlı kalmayacak, senaryonun gidişatını da tamamen altüst edecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakteri, önce babasının kaybıyla sarsılmışken, şimdi de hayatındaki en kritik figürlerden biri olan Çağla’yı kaybederek adeta dipsiz bir kuyuya sürüklenecek.

Bu çifte trajedinin ardından Doğan için çok daha karanlık, sert ve intikam dolu yeni bir dönem başlarken, “A.B.İ.”de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyalleri verildi.

YAŞ FARKI ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Dizi yüksek reytingleri ile dikkat çekse de yoğun şekilde eleştirilmişti. Özellikle 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partner olması, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri olmuştu. Bazı izleyiciler yaş farkının ve fiziksel uyumun dizi atmosferine oturmadığını savunmuştu.