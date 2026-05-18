İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'na İsrail askerleri saldırdı.

İSRAİL ASKERLERİ 5 TEKNEYE SALDIRDI

İsrail donanması, Gazze'ye 250 mil uzaklıkta bulunan 54 tekne ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı filoya müdahale etti. İsrail, uluslararası sularda bulunan toplamda 5 tekneyi önce taciz etti ardından da müdahale ederek asker çıkardı. Ayrıca, 22 tekne ile de irtibatın kesildiği açıklandı.

TEKNEYİ PARAMPARÇA ETTİLER

Öte yandan İsrail donanmasının saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki bir teknede meydana gelen hasar kameraya yansıdı. Filodaki bir başka teknede bulunan Türk aktivist tarafından çekilen görüntülerde, dümen ile ana yelkenin kırıldığı ve teknenin Akdeniz’de kaderine terk edildiği görüldü.

13 ÜLKEDEN 37 AKTİVİST BULUNUYORDU

İsrail askerlerinin çıktığı 5 teknede Kanada, Belçika, Fransa, Avustralya, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Portekiz, Yunanistan, Arnavutluk, ABD, Danimarka ve Güney Kore gibi 13 farklı ülkeden 37 aktivist bulunuyor.