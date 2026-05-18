Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

18.05.2026 18:13
Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu, mart ayında Meriç'teki Dimetoka'ya ve Ege'deki Kerpe Adası'na konuşlandırılan Patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekilmesini kararlaştırdı. Lübnan'a 13 adet zırhlı araç gönderilmesi ve donanmaya yeni fırkateyn alınması kararlarının da onaylandığı kritik zirvede, Türkiye'nin "Mavi Vatan" ile ilgili yeni bir yasa çıkarma ihtimali de yakından incelendi.

MİLLİ GÜVENLİK KURULUNDA ONAYLANDI

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe Adası'na yerleştirdiği patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekilmesine karar verildi.

Lübnan'a 13 M113 tipi paletli zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesine de kararlaştırıldı.

Toplantıda, İtalya üretimi Bergamini sınıfı fırkateyn alınması ve MEKO sınıfı fırkateynlerin de modernize edilmesi onaylandı.

GÜNDEM TÜRKİYE'NİN YASA ÇIKARMA İHTİMALİ

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimali de toplantıda masaya yatırıldı.

Yunanistan hükümeti, mart başında Meriç bölgesindeki Dimetoka iline ve Ege'deki Kerpe Adası'na patriot uçaksavar füze bataryaları yerleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Çekecek te nereye koyacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
