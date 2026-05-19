İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

19.05.2026 13:31
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıları erteleme kararına İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya yanıt verdi. Sözcü, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin talepleri doğrultusunda İran’a yönelik planlanan yeni saldırıların ertelenmesi yönünde talimat verdiğini açıklamasının ardından İran'dan yeni cephe tehdidi geldi.

"YENİ CEPHELER AÇILACAK"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ekreminiya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.

İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin "düşman" için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekreminiya, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." ifadesini kullandı.

"HÜRMÜZ SAVAŞ ÖNCESİ GİB OLMAYACAK"

Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.

TRUMP SALDIRILARIN ERTELENDİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik planlanan yeni saldırıların ertelenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

Trump paylaşımında, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran’a yönelik askeri saldırıyı ertelemem yönünde talepte bulundu" demişti.

“ANLAŞMA İHTİMALİ VAR”

Söz konusu talebin devam eden müzakereler nedeniyle yapıldığını ifade eden Trump, "Liderlerin görüşüne göre bunun nedeni, ABD’nin yanı sıra Orta Doğu’daki ve diğer bölgelerdeki tüm ülkeler açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği yönündeki tutumunu yineleyen Trump, "En önemlisi, bu anlaşma İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını içerecektir" açıklamasında bulunmuştu.

Trump ayrıca, "Bu liderlere duyduğum saygı doğrultusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve ABD ordusuna, İran’a yönelik yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmemesi talimatını verdim. Ancak aynı zamanda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, İran’a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırının anında başlatılmasına hazır olunması yönünde de talimat verdim" demişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Buyuk seytanla kucuk seytan kavgasi 1 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Şuan dünyada ABD yi karşısına alıcak hiç bi ülke yok ki kaldı İran halen ABD nasıl tehlikeli bi ülke olduğunun farkında değil tahminim ingilizler dahil tüm Avrupa’nın gücünü aşan bi ülkedir ABD 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
