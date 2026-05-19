Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Kütahyalı’nın, MASAK incelemelerinde milyonlarca liralık para hareketi tespit edildiği öğrenildi. Raporda, hesabına 192 işlemde toplam 35 milyon TL giriş yapıldığı ve bağlantılı şirketlerin POS cihazları üzerinden yaklaşık 50 milyon TL’lik işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

“ARABA ÇALMIŞ, TÜRKİYE'YE GETİRMİŞ, YAKALANMIŞ AMA DOSYA KAPATILMIŞ”

Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Murat Ağırel, Kütahyalı hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Ağırel, Kütahyalı’nın geçmişte Gürcistan’dan getirilen bir lüks otomobille ilgili sorun yaşadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

" Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı listesinin tamamınca haciz var. Arabaların üzerinde birden çok haciz var. Yaptığı hiçbir işte para ödemiyor. Evinin mobilyalarını yaptırıyor ama para ödemiyor. İnsanlar buna karşı tazminat davalarını kazanıyorlar ama onun da parasını ödemiyor Rasim Ozan Kütahyalı. Mal varlıklarında en çok haciz bulunduran kişi de alacaklı olarak eski eşi Nagehan Alçı. Çünkü en çok ona borçlanmış. Araba çalmış, Türkiye'ye getirmiş, yakalanmış ama dosya kapatılmış."

SAHTE PLAKA VE ŞASİ NUMARASI İDDİASI

Ağırel, Kütahyalı’nın yaklaşık üç yıl önce eşi Pınar Ayaz ile Gürcistan’a gittiğini ve burada lüks araç alım sürecine dahil olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre Kütahyalı, aracın ücretini Türkiye’ye dönüş sonrası ödeyeceğini söyledi ancak daha sonra ödeme yapmadı ve aracı iade etmedi.

Ağırel açıklamasında şu sözleri kullandı:

"3 yıl kadar önce şu anki eşi Pınar Ayaz ile Gürcistan'a gidiyorlar. Orada bir araba alım-satım işlemi yapıyorlar ve arabanın parasını giriş-çıkış işleminin ardından ödeyeceğini söylüyor Rasim Ozan Kütahyalı. Türkiye'ye geldikten sonra bir daha da Gürcistan'a giriş yapmıyor ve arabanın parasını da ödemiyor ve aracı da iade etmiyor."

“POLİS KORUMASIYLA KAÇAK MERCEDES KULLANDI”

Lüks aracı satan firmanın daha sonra otomobilin izini sürdüğünü belirten Ağırel, aracın Nagehan Alçı’nın evinin bahçesinde bulunduğunu iddia etti. Yapılan incelemede aracın sahte plakayla kullanıldığı ve şasi numarasında değişiklik yapıldığı öne sürüldü.

Ağırel’in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Arabayı satan firma da arabanın peşine düşüyor. Arabayı arıyorlar Türkiye'de ve araştırmaları sonucunda Nagehan Alçı'ya ulaşıyorlar. Durumu anlatıyorlar ve "Böyle bir araba var mı?" diye soruyorlar. Nagehan Alçı da "Bahçede böyle bir araba var ama o mu bilmiyorum" yanıtını veriyor. Ardından bununla ilgili Tuna Arif Ağaoğlu bahçeye geliyor ve kontrol ediyor, gerçekten de Gürcistan'dan çalınan araç orada duruyor. Polisi arıyorlar hemen, polis gelip aracın başında bekliyor.

Bir bakıyorlar ki aracın üzerine yerleştirdikleri plakalar sahte ve araç Gürcistan'a kayıtlı. Buna 'change araç' diyorlar aslında. Gümrüksüz şekilde araç getirip şasi numarasını Türkiye'deki başka bir araca çeviriyorlar ve kanun dışı kullanıyorlar.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya devlet tarafından tahsis edilmiş bir koruma olduğu için de, burada aracına sahte plaka yerleştirip rahatlıkla kullanabiliyor çünkü bütün denetimlerden kolaylıkla geçebiliyor. Üstelik bunu sadece bir Mercedes için yapmıyor. Aynı şekilde bir Jaguar marka araçta da aynı usulsüzlüğü yapıyor ve iki kaçak araba da şuanda kayıplara karışmış durumda. Bir arkadaşının garajına sakladığı düşünülüyor."