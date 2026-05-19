Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek

Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek
19.05.2026 11:25
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer listesine PSG’nin yıldız golcüsü Gonçalo Ramos’u aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekibin oyuncu için ilk temasları kurduğu belirtilirken Portekizli yıldızın yeni bir maceraya sıcak baktığı konuşuluyor.

Fenerbahçe’de seçim heyecanı sürerken başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen son yıldız ise PSG’nin Portekizli golcüsü Gonçalo Ramos oldu.

“TAM BİZE GÖRE BİR GOLCÜ”

Takvim’in haberine göre Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Gonçalo Ramos ismini özellikle gündeme getirdiği öğrenildi. Yıldırım’ın, “Gonçalo Ramos’u alalım. Tam bizim takıma ve taraftara uygun bir golcü” ifadelerini kullandığı belirtildi.

PSG İLE İLK TEMASLAR KURULDU

Bu gelişmenin ardından yetkilendirilen bir menajerin PSG ve oyuncunun temsilcileriyle ilk temasları kurduğu aktarıldı. Fenerbahçe’nin transfer için şartları araştırmaya başladığı ifade edildi.

YENİ MEYDAN OKUMAYA SICAK BAKIYOR

PSG’de istediği kadar forma şansı bulamayan Gonçalo Ramos’un yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı konuşuluyor. 24 yaşındaki golcünün düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi.

PSG KARARINI TEKLİFE GÖRE VERECEK

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique’nin oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde Fransız devinin karar değiştirebileceği öğrenildi. Portekizli yıldız 2024 yılında Benfica’dan PSG’ye 65 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR VERECEK

Avrupa’nın birçok önemli kulübünün de radarında olan Gonçalo Ramos’un geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası sonrasında vereceği ifade edildi. Yıldız futbolcunun tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kariyer planlamasını netleştirmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM İKİ SANTRFOR İSTİYOR

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe’ye iki santrfor transfer edeceklerini söylemişti. Sarı-lacivertli ekibin listesinde Alexander Sörloth’un da bulunduğu belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gonçalo Ramos bu sezon tüm kulvarlarda 44 karşılaşmada forma giydi. Portekizli golcü çoğu maçta sonradan oyuna dahil olmasına rağmen 12 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
