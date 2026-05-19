Bakan Gürlek\'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

19.05.2026 12:08
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SÜREÇ MASAK RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Gürlek, operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti. Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatan Bakan Gürlek, konuya ilişkin, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

ERİŞİM ENGELLEME KARARLARI VE KIRMIZI BÜLTEN

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını söyledi.

Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diye konuştu.

Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:33:50. #7.12#
