Ardahan\'ın yükseklerinde kar sürprizi

Ardahan’da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunun dağlık bölgeleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının ardından Karayolları ekipleri bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
