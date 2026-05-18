Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu

18.05.2026 16:36
Şişli’de 2000 yılında öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tuğaltay ailesinin talebi üzerine, o dönemde bölgede yaşadığı belirlenen ve hayatını kaybeden 4 kişi hakkında “fethi kabir” işlemi başlatıldı. Soruşturma kapsamında mezarı açılan ilk kişinin Lütfi Şerbetçi olduğu öğrenilirken, elde edilecek bulguların dosya kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

26 YILLIK CİNAYETTE YENİ ADIM 

Şişli Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan evine dönen Çağla Tuğaltay, apartman girişinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Türkiye’nin uzun yıllardır çözülemeyen cinayet dosyaları arasında yer alan olayla ilgili soruşturma yeniden hareket kazandı.

AİLENİN TALEBİ ÜZERİNE MEZARI AÇILDI 

Tuğaltay ailesinin başvurusu üzerine, olay döneminde çevrede yaşayan ve sonradan hayatını kaybettiği belirlenen 4 kişi hakkında “fethi kabir” işlemi talep edildi. Mezarı açılan ilk kişinin, ailenin evinin yakınındaki gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi olduğu belirtildi.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLİĞİ ORTAYA ÇIKTI 

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, Lütfi Şerbetçi’nin 2023 yılında hayatını kaybettiği ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Mezarda isim ve soyisim bulunmadığı, yalnızca 376 numaralı mezar kaydının yer aldığı ifade edildi.

Fethi kabir işlemi sırasında olay yerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kriminal polisler, adli tıp uzmanları ve savcının hazır bulunduğu öğrenildi. Mezardan alınan örneklerin soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleneceği belirtildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR 

Aradan geçen yıllara rağmen çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde savcılık ve emniyet birimlerinin çalışmaları sürerken, dosyada yeni delil ve bulguların araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:38:48.
