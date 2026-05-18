Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Daha önce Ferah Feza, Neva ve Rumi adını verdiği kızlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcının bir kez daha kız bebek beklediği öğrenildi.

DÖRDÜNCÜ BEBEK MÜJDESİ

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da evlenen Atiye, aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de gelen son haber magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının dördüncü kez anne olmaya hazırlandığı belirtildi.

BİR KIZ BEBEK DAHA GELİYOR

Ferah Feza, Neva ve Rumi adında üç kız çocuğu bulunan ünlü şarkıcının, bir kez daha kız bebek beklediği öğrenildi. Geniş aile hayalini her fırsatta dile getiren Atiye’nin yeni bebek heyecanı hayranlarını da sevince boğdu.

GÖZLERDEN UZUK MUTLU BİR EVLİLİK

Sahne performansları ve hit şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Atiye, özel yaşamını ise kameralardan uzak sürdürmeyi tercih ediyor. Ünlü çiftin mutlu evliliği magazin dünyasında örnek gösterilen ilişkiler arasında yer alıyor.