UEFA Avrupa Ligi Finali İstanbul'da

19.05.2026 10:57
Aston Villa ile Freiburg, İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşacak. Heyecan dorukta.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, yarın İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının final maçı, Beşiktaş Park'ta, saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Jerome Brisard, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İspanyol Alejandro Hernandez olacak.

İki takım da ilk şampiyonluğu istiyor

Aston Villa ve Freiburg, tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak.

İngiliz temsilcisi daha önce 1981-82 sezonunda, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 yenerek tarihi zafere imza attı.

Birmingham ekibi 1982 yılındaki UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürdü.

Freiburg ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak.

Emery, 5. kupa için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirmek istiyor.

Turnuvada 5 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetti.

41 yaşındaki Julian Schuster ise kariyerinin ilk finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

