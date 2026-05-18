Rotterdam’a ulaşan ölüm gemisi dezenfekte edilmeye başlandı

Hantavirüs salgını nedeniyle dünya gündemine oturan MV Hondius adlı lüks kruvaziyer gemisi, yolcuların tahliye edilmesinin ardından Hollanda’nın Rotterdam limanına ulaştı. Yetkililer, gemide kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

MÜRETTEBAT KARANTİNAYA ALINDI

Hollandalı yetkililer, gemide kalan 25 mürettebat ile iki sağlık görevlisinin kontrollü şekilde karantinaya alındığını duyurdu. Sağlık ekipleri tarafından gözlem altında tutulan personelin durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Bakanlığı verilerine göre gemide şu ana kadar 8 doğrulanmış, 2 ise olası hantavirüs vakası tespit edildi. Salgın nedeniyle üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybeden Hollandalı çiftin cenazelerinin ülkelerine gönderildiği, Alman bir kadının naaşının ise Hollanda’da yakılarak küllerinin ailesine teslim edileceği ifade edildi.

ANDES TİPİ VİRÜS ŞÜPHESİ

Yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemideki salgının, Güney Amerika’da görülen Andes tipi hantavirüsten kaynaklandığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, virüsün genellikle kemirgenlerden bulaştığını ancak nadir durumlarda insanlar arasında da yakın temas yoluyla yayılabildiğini belirtiyor.

GEMİDE KAPSAMLI TEMİZLİK BAŞLATILIYOR

Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü (RIVM), gemiden tahliye edilen kişilerde şu ana kadar herhangi bir semptom görülmediğini ve toplum için risk oluşmadığını açıkladı. Yetkililer, maruz kalan herkesin izole edildiğini ve sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.

Gemide yürütülecek dezenfeksiyon işlemlerinin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. Özellikle pozitif vakaların kaldığı kabinlerin “yüksek riskli alan” olarak değerlendirileceği, havalandırma sistemleri dahil tüm alanların özel ekipler tarafından temizleneceği kaydedildi.

GÜNLERCE AÇIKTA BEKLETİLMİŞTİ

Salgının ardından MV Hondius’un daha önce Cape Verde açıklarında bekletildiği ve yolcuların karaya çıkışına izin verilmediği öğrenildi. Daha sonra yolcuların bir kısmının Karayip Adaları’nda tahliye edilerek karantinaya alındığı belirtildi.

DSÖ GENEL SEKRETERİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Dünya Sağlık Örgütü( DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mürettebatın 42 gün süren karantinasının başladığını vurgulayarak sorunun çözümünde DSÖ ile birlikte çalışan tüm ülkelere teşekkür etti.

Ghebreyesus mesajında, "MV Hondius'in bugün Hollanda'ya varmasıyla bir sonraki adımın sorunsuz ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

Kanarya Adaları'ndan gemiyi getiren kalan mürettebat şimdi 42 günlük bir karantina dönemine başlayacak ve gemi tam temizlik ve dezenfeksiyon işleminden geçecek.

Toplamda 11 vaka bildirildi (9'u onaylanmış, 2'si olası), bunlara üç ölüm dahil. En son onaylanmış vaka da bir yolcuydu. Kişi, geri gönderilenler arasındaydı ve karantinadayken semptomlar geliştirdi, şimdi klinik bakım alıyor.

Bu #hantavirus yanıtında birlikte çalışan tüm ülkelere ve ortaklara teşekkür ederim.

Ayrıca, kaptan Jan Dobrogowkshi'ye tüm süreç boyunca liderliği ve bizimle yakın koordinasyonu için de teşekkürler." ifadelerini kullandı.