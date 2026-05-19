MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı’na” temasıyla Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı’na katıldı.
Kurultay öncesinde Ankara’da dikkat çeken görüntüler oluştu. Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yaklaşık 3 kilometrelik kortejde binlerce Ülkücü bir araya geldi. Ellerinde bayraklarla yürüyen kalabalık, Ankara sokaklarında uzun konvoy oluşturdu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda Ülkü Ocakları tarafından özel kortejle karşılandı. Salonda yoğun katılım dikkat çekerken, Bahçeli’nin salona gelişi sırasında sloganlar atıldı.
Kurultayda gençlik, birlik ve Türk Yüzyılı vurgusu ön plana çıktı. Binlerce kişinin katıldığı organizasyon, Ankara’da günün en dikkat çeken siyasi etkinliklerinden biri oldu.Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Son Dakika › Güncel › Bahçeli'ye Ülkü Ocakları'ndan görkemli karşılama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?