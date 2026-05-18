İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Saldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Saldırıyor

18.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ırkçı müdahalesine karşı tepki gösterdi ve yalanları ifşa etti.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun, filonun sivil gemilerini aktif olarak kuşatıp engellediğini belirterek, İsrail'in "bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladığını" açıkladı.

Küresel Sumud Filosu'ndan, "Açık denizlerde İsrail ırkçılığı: İsrail, sivil filoya yönelik vahşi saldırıyı meşrulaştırmak için 'Türk teknesi' bahanesi uyduruyor" başlıklı yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan askeri kaynaklara göre, İsrail işgal güçleri filoyu milliyetlere göre ayırmayı planlıyor. 'Türk teknelerine' geçmeden önce 'Avrupa teknelerini' ele geçireceklerini belirterek, bu seferki taktiklerinin 'daha saldırgan' olacağı ve katılımcılara acil yardım sağlamayacakları konusunda açıkça uyarıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun "bu ahlaksız ve ırkçı taktiği ifşa etmekte ve küresel liderleri bu ırkçılığı acilen kınamaya ve harekete geçmeye" çağırdığı belirtilen açıklamada, filoda Türk bayraklı hiçbir gemi bulunmadığı ve 52 gemilik insani yardım filosunun tamamının yalnızca Avrupa ve uluslararası bayraklar altında yelken açtığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail rejimi bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladı. İsrail rejimi, Türk katılımcılar olarak algıladıkları kişilere karşı 'daha saldırgan' yöntemler kullanma niyetini ilan ederek, tıpkı Filistin halkına yaklaşık 80 yıldır yaptığı gibi, bir kez daha açık bir ırkçılık ve insandışılaştırma sergilemektedir."

?İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Saldırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:35:14. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Saldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.