Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü

Önder Özen Beşiktaş\'a geri döndü
19.05.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce Beşiktaş'ta görev alan Önder Özen ile Sportif direktörlük görevi için prensip anlaşması sağladı. Önder Özen, 2013-14 sezonunun ardından Beşiktaş'ta ikinci kez Futbol Direktörü olarak görev yapacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de yolların ayrılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

ÖNDER ÖZEN YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA

Başkan Serdal Adalı, daha önceki yıllarda da Beşiktaş'ta görev alan Önder Özen ile Sportif direktörlük görevi için prensip anlaşmaya vardı. 56 yaşındaki deneyimli futbol adamı ile kısa bir süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacak.

Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü

DAHA ÖNCEKİ GÖREVİ

Önder Özen, daha önce 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.

Önder Özen, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umut Akyürek’in “TikTok kapatılsın“ çıkışına Yeşim Salkım’dan destek Umut Akyürek'in "TikTok kapatılsın" çıkışına Yeşim Salkım'dan destek
Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Cenk Eren’den çok tartışılacak “çocuksuz uçuş“ önerisi Cenk Eren'den çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:58
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 18:37:29. #7.13#
SON DAKİKA: Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.