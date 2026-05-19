Önder Özen Beşiktaş\'a geri döndü

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de yolların ayrılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Başkan Serdal Adalı, daha önceki yıllarda da Beşiktaş'ta görev alan Önder Özen ile Sportif direktörlük görevi için prensip anlaşmaya vardı. 56 yaşındaki deneyimli futbol adamı ile kısa bir süre içerisinde resmi sözleşme imzalanacak.
Önder Özen, daha önce 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.
