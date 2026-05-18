Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar

Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar
18.05.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer gerilimi azaltmaya yönelik sunduğu son çözüm önerisini "yetersiz" bularak Washington'ın kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini açıkladı. Tahran'a yönelik askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini belirten Trump'ın bu sert çıkışının ardından, Beyaz Saray'da tüm opsiyonların yeniden değerlendirileceği kritik bir ulusal güvenlik zirvesi toplama kararı alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan nükleer ve askeri gerilimde geri adım atmayacağının sinyalini verdi. New York Post gazetesine telefonla özel bir röportaj veren Trump, Tahran yönetiminin dün Washington’a ilettiği güncellenmiş yeni çözüm önerisini "yetersiz" bulduklarını açıkladı. Masadaki kırmızı çizgilerin aynen geçerli olduğunu belirten ABD Başkanı, müzakereler konusunda oldukça olumsuz bir tablo çizdi.

"20 YILLIK ASKIYA ALMA YETMEZ, HİÇ BİR ŞEYE AÇIK DEĞİLİM"

İran’ın uranyum zenginleştirme programını 20 yıl boyunca askıya almayı kabul ettiğine yönelik uluslararası basına yansıyan iddiaların sorulması üzerine Trump, sert bir dille kapıları kapattı. "Şu anda hiçbir şeye açık değilim" ifadelerini kullanan Trump, Tahran'a yönelik herhangi bir esneme ya da taviz politikasını kesin bir dille reddetti.

Askeri seçeneklerin hala masada olduğunu gizlemeyen ABD Başkanı, imalı bir uyarıda bulunarak şunları söyledi: "İranlılar yakında neler olacağını çok iyi biliyor."

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK "İRAN" ZİRVESİ 

Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından Washington’da hareketli saatler başladı. Axios haber platformunun üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı kulis bilgisine göre, Başkan Trump yarın (Salı) Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini acil gündemle yeniden topluyor.

Toplantıda, İran'dan gelen son teklifin detaylıca masaya yatırılacağı ancak Trump'ın bu öneriyi halihazırda "yetersiz" bulduğu için askeri dahil tüm opsiyonları güvenlik kurmaylarıyla baştan değerlendireceği belirtildi.

"ZAMAN AZALIYOR, ÖNCEKİNDEN SERT VURURUZ"

Trump, geçtiğimiz gün (17 Mayıs) Axios’a verdiği bir diğer demeçte de Tahran üzerindeki baskıyı artırmıştı. İran'ın hamle yapmak için zamanının giderek daraldığını vurgulayan Trump, bölgedeki saldırıların yeniden başlaması halinde ABD ordusunun bu kez çok daha acımasız olacağını belirterek, "İran'ı öncekinden çok daha sert şekilde vururuz" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 23:00:10. #7.13#
SON DAKİKA: Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.