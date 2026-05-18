Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

18.05.2026 21:33
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 16'ya yükseldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan 7 zanlı, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Deveci ve Akkoyunlu ile toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmada, Üsküdar Belediyesinin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep ettikleri, talepleri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirledikleri ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağladıkları öne sürülen zanlıların kimlik ve adreslerini belirlemişti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 15 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:53:41.
