Reha Muhtar\'ın son halini gören şoke oldu

“Peki, acı var mı acı?” ve “Tüneli kaçırmak için mi kazdınız?” sözleriyle hafızalara kazınan Reha Muhtar, 1990’lı ve 2000’li yıllarda sunduğu ana haber bültenleriyle Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

Hazırladığı tartışma programları ve ekran performansıyla uzun yıllar gündemden düşmeyen Muhtar, son dönemde ise sağlık sorunları ve özel hayatıyla konuşuluyor.

BODRUM’DAKİ GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Reha Muhtar, Bodrum Türkbükü’nde bir kafede görüntülendi. Patronlar Dünyası tarafından paylaşılan karede Muhtar’ın masada yorgun ve uyuyakalmış hali dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi ünlü televizyoncunun son haliyle ilgili yorum yaptı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Reha Muhtar, bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. İki kez entübe edilen Muhtar’ın tedavi sürecinin ardından bir dönem yardımla yürüdüğü görüntüler de gündem olmuştu.

VELAYET DAVASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Muhtar, çocukları Mina ve Poyraz’ın velayeti nedeniyle eski eşi Deniz Uğur ile mahkemelik olmuştu. Görülen davada çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verilmişti.