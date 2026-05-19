İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürmek isteyen Küresel Sumud Filosu, bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla yeniden hareket etti. Uluslararası sularda ilerleyen filo, daha önce olduğu gibi bu kez de İsrail ordusunun baskınıyla karşılaştı.

Filoda yer alan aktivistler ve yardım gönüllüleri, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak amacıyla sefer düzenlediklerini açıkladı.

İSRAİL ORDUSU FİLOYA SALDIRDI

İddialara göre İsrail askerleri, uluslararası sularda filoya müdahale ederek teknelere çıktı. İsrail askerlerinin Gazze yolundaki Andros teknesine çıktığı anlar canlı yayına yansıdı.

Görüntülerde, İsrail askerlerinden birinin kamerayı fark ettikten sonra eliyle kapattığı anlar dikkat çekti. O anlar kısa sürede uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada ve uluslararası platformlarda paylaşılan görüntüler sonrası çok sayıda kullanıcı, müdahalenin uluslararası hukuk açısından tartışma yaratabileceğini belirtti. İnsan hakları savunucuları ise yardım filosuna yönelik müdahalelerin son bulması çağrısında bulundu.

BAZI TEKNELER YOLA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırısına rağmen bazı tekneler yoluna devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alcyone, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elengi" adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada, 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi.

İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti.

ARIZALANAN TEKNEYE TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ YARDIM ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'ndan arızalanan "Family" isimli teknenin Sahil Güvenlik unsurlarınca güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sumud"un Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu onurlu duruşun sesi olmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun parçası olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu'nun Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz anında müdahale etti. Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla seyir halinde bulunan ve içerisinde 27 aktivistin yer aldığı teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunulmasının ardından 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu süratle bölgeye sevk edildi. Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan 'Family' isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildi. Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir. Türkiye, insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum."

Çiftçi, paylaşımında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan yardım anlarına ilişkin görüntülere de yer verdi.

74 TÜRK KATILIMCI ALIKONULDU

Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Türk vatandaşlarının sayısı 74'e çıktı.

Alıkonulan vatandaşların isimleri şöyle:

Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağçivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Sinan Akılotu, Abdullah Aydın, Ayhan Samuk, Ercan Tokcan, Eyyüp Dağlı, Mehmet Şirin, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Ferzan Çiftçi, Ahmet Cenk Aslan, Asrın Fahrettin Tok, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Erdem Özveren, Ersoy Önen, Hüseyin Talha Yaman, Mehmet Yıldırım, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Haşim Şamil Kısa, Ahmet Söylemez, Ömer Onay, Usame Zarif, Abdullah Saydemir, Fatih Genç, Engin Doğan, Ferhat Çalışye, İbrahim Duran, Muhammed Salih Dallı, Muhammet Hamza Karadayı, Niyazi Deniz, Özkan Özer, Recep Köse, Fatih Varol, Feyzullah Keskin, Onur Şafak Hürufuk, Abdulhamit Yağmurcu, Harun Uyar, İbrahim İshak, Tahsin Ünlü, Veysel Genç, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan, Abdullah Harun Albayrak, Baki Öncel, Enes Harman, Erdinç Gülay, Murat Topşir, Özkan Dilmeç, Semih Ensar Bahadır, Ayşenur Levent Albayrak, İhsan Yıldız, Mehmet Şevki Bulut, Ömer Faruk Narlı.

İSRAİL ORDUSUNUN SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.