Bakan Fidan: Sumud Filosu'na saldırı korsanlık eylemi - Son Dakika
18.05.2026 20:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı değerlendirdi.

“İRAN'IN DA ABD'NİN DE KALICI BİR ANLAŞMAYA VARILMASI YÖNÜNDE GEREKLİ İRADEYE SAHİP OLDUKLARINA İNANMAK İSTİYORUZ"

İlk olarak ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşa değinen Fidan, "Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

Fidan, önceliğin ateşkesin muhafaza edilmesi olduğunun altını çizerek, "Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz." diye konuştu.

Krizlerin aşılmasının ancak bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan kapsamlı bir güvenlik ve refah vizyonuyla mümkün olduğunu kaydeden Fidan, "Bölgesel sahiplenme ve ortak akılla barışın nasıl inşa edilebileceğini Suriye'de bugün gelişen istikrar tablosu en güncel ve somut örnek olarak ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSUNA İSRAİL SALDIRISI: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Fidan, bu barış ve refah vizyonunun tam anlamıyla hayata geçmesinin bölgedeki neredeyse tüm kronik krizlerin ana kaynağı olan Filistin meselesinin iki devletli zemin temelinde çözüme kavuşturulmasına bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu barış vizyonu karşısında en büyük engel maalesef yine İsrail'in aşırılıkçı ve yayılmacı politikalarıdır. Gazze'de ve Batı Şeria'da masumları hedef alan, Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan bu saldırganlık, maalesef artık küresel bir tehdide dönüşmüştür. Bu tehdidin yansımaları, göç hareketlerinden enerji güvenliğine kadar Avrupa'yı da doğrudan etkilemektedir."

Fidan, İsrail'in saldırgan politikalarının son örneği olarak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na müdahalede bulunduğunu belirterek, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz." dedi.

"TÜRKİYE BARIŞIN VE İSTİKRARIN KIYMETİNİ YETERİNCE BİLMEKTEDİR”

Bu kritik dönemde Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi gerektiğini söyleyen Fidan, "İkili ilişkilerimizi kararlılıkla ileri taşımak istiyoruz. Bölgesel sınamalar karşısında da yakın eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz stratejik diyalog mekanizması, hedeflerimizi hayat geçirmek bakımından son derece yararlı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada uzun yıllardır devam eden savaşlar, işgaller, iç çatışmalar, terörle mücadele ve bunların getirdiği yıkımla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek "Türkiye, bölgesindeki demokratik, kalkınmış ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde olan bir ülke olarak barışın ve istikrarın kıymetini yeterince bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Türkiye'nin çevresindeki tüm çatışmalarda ilk refleksinin savaşların bir an önce sona erdirilmesi yönünde olduğunu belirterek, bunun Ankara'nın barış ve istikrara verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

“AMACIMIZ MESELELERİN SAVAŞ YOLUYLA DEĞİL, DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜMÜDÜR”

Afrika'daki çatışmalarda, Ukrayna'da, Gazze'de ve İran ile ABD arasındaki ihtilafta da aynı tavrı ortaya koyduklarını hatırlatan Fidan, "Amacımız meselelerin savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla çözümüdür. Biliyoruz, bu naif bir istek gibi de görünebilir ama güçlü ülkelerin bir araya gelip çıkar yol buldukları, ortaya gerekli 'havuç-sopa' taktiğini koydukları ortamda bunlar uygulanabilir şeyler." dedi.

Kaynak: AA

