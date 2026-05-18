İnegöl\'de Tadilat Yapan Adam Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ramazan Ceyhan (53), tadilat yaptığı evde ölü bulundu.

Olay saat 15.30 sıralarında kırsal Hayriye Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ramazan Ceyhan'ın tadilat yapmak için gittiği evin sahibi, iddiaya göre dışarıdaki işlerini halledip eve geldiğinde kapıyı açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Ceyhan'ı hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Ceyhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceyhan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.