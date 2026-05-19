"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

19.05.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda, eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “kara kutusu” olarak anılan Bülent Karakaş ile eşi Özlem Demir Karakaş yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Bavullarla yakalanan çiftin kaçışına Yeşim Akpolat’ın aracılık ettiği öne sürülürken, soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Beşiktaş Belediyesi’ne "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yapılan son dalga operasyonda, Rıza Akpolat’ın "kara kutusu" olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

ELLERİNDE BAVULLARLA YAKALANDILAR

Ellerinde bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan CHP’li Karakaş çiftinin kaçmasına Yeşim Akpolat’ın aracılık ettiği iddia edildi.

"KAÇMA EMRİ AKPOLAT'TAN GELDİ" İDDİASI

İmar operasyonundan ikinci kez tutuklanan Rıza Akpolat’ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öne sürüldü.

Adli kaynaklar; Bülent Karakaş’ın Beşiktaş Belediyesine ilişkin imar konularında çantacı olarak kullanıldığına dair teşhisler olduğunu, iddiaya göre Rıza Akpolat’ın "Şahsı yurt dışına kaçırın" diye haber gönderdiğini, müteahhitlerle görüşüp paraları toplayan kişilerden birinin de Karakaş olduğunu kaydediyor.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ile Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, ‘rüşvet almak’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avro ele geçirildi. 

Beşiktaş Belediyesi, Operasyon, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
Hindistan’da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti Hindistan'da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor "İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır
Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı

15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
15:07
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı
Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
14:34
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar
İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
12:26
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında
Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 16:46:52. #7.13#
SON DAKİKA: "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.