Cesedi Yakan Şüpheli İfadesini Açıkladı

19.05.2026 15:44
İzmir'de Dilek D., arkadaşının cesedini yakmakla suçlanıyor, cinayet iddialarını reddetti.

'PANİK OLUP, CESEDİ YAKTIM'

İzmir'in Torbalı ilçesinde ihbar sonrası gidilen şantiye alanında Emine Dönmez'in yanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Dilek D., hakkındaki cinayet iddialarını reddetti. Dilek D., ilk ifadesinde, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. Dilek D., sonrasında panik olup, cesedi yaktığını da söyledi. Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

