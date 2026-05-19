Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

Trump: İran\'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
19.05.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni açıklamada bulundu. İran'a bugün saldırı gerçekleştirmeyi planladığını ancak 1 saat kala ertelediğini söyleyen Trump, "İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama henüz kararımı veremedim. Büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri saldırıyı son 1 saat kala ertelediğini açıkladı. Bölge ülkelerinin liderlerinden gelen ricalar üzerine diplomatik müzakerelere şans tanımak istediğini belirten Trump, operasyonu birkaç günlüğüne askıya aldığını duyurdu. Ancak Trump, İran'ın nükleer silah üretmeme şartını kabul etmemesi durumunda ordunun anında harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.

TRUMP: İRAN'I BİR KEZ DAHA VURMAMIZ GEREKEBİLİR

Trump şunları söyledi: "İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama henüz kararımı veremedim. Büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz."

Öte yandan Trump önceki gün yaptığı açıklamada; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderlerinin kendisinden saldırıyı durdurmasını talep ettiğini belirtmişti.

"YARIN İRAN'A SALDIRI DÜZENLEMEYİ PLANLIYORDUK"

Trump açıklamasında şunları söylemişti: "Yarın İran'a saldırı düzenlememiz planlanıyordu. Katar Emiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, İran'a karşı planladığımız askeri saldırıyı erteleme talebinde bulundu.

Yarın İran'a planlanan saldırıyı gerçekleştirmeyeceğiz. Kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda, İran'a karşı anında tam kapsamlı ve büyük ölçekli· bir saldırıya hazır olmaları için orduya talimat verdim."

Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umut Akyürek’in “TikTok kapatılsın“ çıkışına Yeşim Salkım’dan destek Umut Akyürek'in "TikTok kapatılsın" çıkışına Yeşim Salkım'dan destek
Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Cenk Eren’den çok tartışılacak “çocuksuz uçuş“ önerisi Cenk Eren'den çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
14:58
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 18:52:56. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.