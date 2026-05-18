Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber

Kadir İnanır\'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
18.05.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının efsane isimlerinden 77 yaşındaki Kadir İnanır, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Yapılan tetkikler sonucunda zatürre teşhisi konulan usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, sosyal medyadaki olumsuz iddiaları yalanlayarak bilinci açık olan sanatçının durumunun iyiye gittiğini ve yakınlarıyla iletişim kurabildiğini belirtti.

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama geldi. Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki oyuncunun, doktor kontrolü sonrası tedbir amaçlı yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerde İnanır’a zatürre teşhisi konulduğu belirtildi.

“DURUMU İYİYE GİDİYOR”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün sanatçının yanında olduğunu belirten İnanır, “Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlığı zatürreye döndü” ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber

“VAHİM BİR DURUM YOK”

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara da değinen Levent İnanır, durumun söylendiği kadar ağır olmadığını vurgulayarak, “Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda” dedi.

YAKINLARIYLA İLETİŞİM KURABİLİYOR"

Levent İnanır, açıklamasının devamında usta oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, “Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da” sözleriyle sevenlerinin yüreğine su serpti.

Levent İnanır, Kadir İnanır, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Kadir İnanır Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.