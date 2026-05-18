Çorum\'da Kameriye Yangını

ÇORUM'da apartman bahçesinde bulunan kameriyede çıkan yangın, park halindeki otomobil ve minibüse sıçradı. Vatandaşlar otomobili itekleyerek alevlerin arasından kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde çıktı. Apartman bahçesindeki kameriyede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, kameriyenin yanında park halinde bulunan minibüs ile otomobile sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar, alevlerin sardığı alandaki otomobili iterek yangından uzaklaştırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla araç güvenli bölgeye alınırken, minibüs ve kameriye alevlere teslim oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, minibüs ile otomobilde hasar oluştu. Kameriye ise kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.