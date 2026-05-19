BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Kentsel Forumu'nda skandal anlar yaşandı. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, kürsüde İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ve siyonist politikalarını sert sözlerle eleştirdiği sırada uluslararası canlı yayın aniden kesildi.

LEVENT SESİ KISILMASINA RAĞMEN KONUŞMASINI SÜRDÜRDÜ

Salondaki ses sisteminin müdahale edilerek kısılmasına rağmen Levent, konuşmasını yarıda kesmeyerek mikrofonsuz bir şekilde hitap etmeyi sürdürdü.

"BİZLER PİYANİST FİLMLERİNİ İZLERKEN GÖZYAŞI DÖKEN BİR NESİLİZ"

Levent konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Şu an dünyada, Yahudi olmayan herkes Yahudilere düşmanmış gibi sahte bir algı üretiliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bizler Piyanist ve Çizgili Pijamalı Çocuk filmlerini izlerken gözyaşı döken bir nesiliz. Hitler’in gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden Yahudilerin ataları için her an yas tuttuk ve tutmaya da devam ediyoruz.

"BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ TEK ŞEY İSRAİL'İN ACIMASIZ SİYONİST POLİTİKALARIDIR"

Bugün dünyaya değil, Yahudi dostlarımıza sesleniyorum. Bizler geçmişte sizin acılarınız için nasıl ağladıysak, sizler de lütfen son iki yılda katledilen 20 bin Gazzeli masum çocuk için ağlayın. Bizim hedefimiz Yahudi toplumu değil; biz onları seviyoruz. Bizim karşı olduğumuz tek şey, İsrail’in yürüttüğü acımasız siyonist politikalardır."

Haluk Levent, sosyal medya üzerinden tepkisini geciktirmedi. Ünlü sanatçı, 'Sesimizi ne kadar kısmaya çalışırlarsa çalışsınlar, uyguladıkları bu ambargolar bizi durduramayacak. Zulme karşı durmaya ve Filistin’in özgür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.