İki fotoğraf arasında saatler var! Georgina Rodriguez'den dikkat çeken imaj değişikliği
İki fotoğraf arasında saatler var! Georgina Rodriguez'den dikkat çeken imaj değişikliği

19.05.2026 19:45
Cristiano Ronaldo’nun uzun yıllarıdır birlikte olduğu nişanlısı Georgina Rodriguez, Cannes Film Festivali’nde platin sarısı saçlarıyla görüntülendikten saatler sonra “Fjord” galasına yeniden esmer haliyle katıldı. Hayranları, Georgina Rodriguez'in saatler içerisinde iki farklı imajına da ayrı ayrı övgülerde bulundu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Georgina Rodriguez, 79. Cannes Film Festivali ile birlikte Fjord galasına damgasını vurdu. 

ÖNCE PLATİN SARISI, SONRA DOĞAL ESMER

Cannes’da ilk olarak gün boyu süren etkinliklerde boy gösteren Rodriguez, kameraların karşısına ezber bozan platin sarısı saçlarıyla çıktı. Bu cesur ve radikal imaj değişikliğiyle festivalin en çok konuşulan ismi olan ünlü model, dünya basınının da ilgisini çekti. Ancak güzel modelin asıl sürprizi birkaç saat sonra gerçekleşti. "Fjord" filminin galasına katılmak üzere yeniden kırmızı halıya adım atan Georgina, herkesi şaşkına çevirdi. Platin sarısı saçlarına veda eden Rodriguez, saatler içerisinde kendi imzası haline gelen doğal esmer haline geri döndü.

HAYRANLARINDAN ÖVGÜ YAĞDI

Georgina Rodriguez’in aynı gün içinde sergilediği bu iki zıt imaj, sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı. Kısa sürede binlerce yorum alan ünlü modelin hayranları, her iki tarza da ayrı ayrı övgüler yağdırdı. Takipçileri, Rodriguez’in hem platin sarısını bir Hollywood yıldızı gibi taşıdığını hem de esmer haliyle asil ve çarpıcı göründüğünü belirterek, "Her haliyle kusursuz" yorumlarında bulundu.

