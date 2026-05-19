Düzce'de Stajya Hile: 12 Gözaltı - Son Dakika
Düzce'de Stajya Hile: 12 Gözaltı

19.05.2026 18:13
Düzce'de meslek lisesinde okuyan öğrencileri staj yapıyor gibi göstererek 72 öğrenci üzerinden haksız kazanç sağlayan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mesleki liselerde okuyan öğrencileri, firmalarda staj yapıyor gibi göstererek haksız yere teşvik, prim ve staj ücreti tahsil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 72 kişinin ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmalarda, 29'unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinin bünyesinde kayıtlı olan öğrenciler olduğu, kişisel verilerini, rızaları ve bilgileri dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedilmesi amacıyla Düzce'de bir lise yetkilileri ile paylaştığı tespit edildi. Diğer 50 kişinin bilgilerinin ise Düzce'de bir lise tarafından yine rızaları dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedildiği, bu yöntemle şu ana kadar tespiti yapılan 72 kişi üzerinden ilgili firmaların usulsüz haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil ettiği tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 12 kişi nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güncel, Suç, Son Dakika

