Icardi\'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

19.05.2026 19:19
İtalya Serie A ekibi Milan, golcü arayışları kapsamında rotasını Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'ye çevirdi. İtalyan ekibinin, sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek deneyimli oyuncuya cazip bir teklif sunarak kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.

İtalya Serie A’da eski görkemli günlerine dönmek isteyen Milan, gol yollarındaki sorunu çözmek için gözünü tanıdık bir yıldıza dikti. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray formasıyla Türkiye’de adeta yeniden doğan Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

CAZİP BİR TEKLİF SUNULACAK

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Milan yönetimi, Icardi'nin menajeriyle ilk teması kurdu. Kırmızı-siyahlıların, deneyimli golcüyü ikna etmek adına cazip bir imza parasının yanı sıra, Serie A standartlarının üzerinde bir yıllık ücret içeren sözleşme taslağı hazırladığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİ

Galatasaray’da taraftarın sevgilisi olan ve kazanılan başarılarda başrolü oynayan Mauro Icardi’nin geleceği ise merak konusu. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız oyuncuyu takımda tutmak için yeni görüşmelere başladığı, Icardi'den sunulan ilk teklife henüz yanıt gelmediği vurgulandı. 

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

