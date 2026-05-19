Acun Ilıcalı\'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Championship'te play-off yarı final rövanş maçında Southmapton, rakibi Middlesbrough'u uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek finalde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin rakibi olmuştu.

CASUSLUK SKANDALI SONRASI TARİHİ CEZA

Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi.

SOUTHAMPTON MEN EDİLDİ

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanıldı.

4 PUAN SİLME CEZASI

Ayrıca açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

FİNALDEKİ YENİ RAKİP MIDDLESBROUGH

Bu karar doğrultusunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off'unda Middlesbrough ile final oynayacak.