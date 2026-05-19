Acun Ilıcalı\'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Championship'te play-off yarı final rövanş maçında Southmapton, rakibi Middlesbrough'u uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek finalde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin rakibi olmuştu.
Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi.
İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.
Bu karar doğrultusunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off'unda Middlesbrough ile final oynayacak.
