Beşiktaş\'tan Arda Turan sürprizi

19.05.2026 20:19
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın yabancı bir isimle çalışmak istediği belirtilirken, yöneticilerin ise yerli hocadan yana oldukları ve Arda Turan'ı işaret ettikleri ifade edildi.

Beşiktaş'ta dün itibarıyla Sergen Yalçın dönemi resmen kapandı. Siyah-beyazlı camiada yaşanan bu ayrılığın hemen ardından yönetim, yeni teknik direktörü belirlemek amacıyla zaman kaybetmeden harekete geçti.

YÖNETİMDEN ACİL ZİRVE

Ayrılık kararının netleşmesiyle birlikte Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyelerini acil bir toplantıya davet etti. Kulübün yeni rotasını çizmek ve teknik direktör listesini şekillendirmek adına gerçekleştirilen bu kritik zirvede hararetli tartışmalar yaşandı.

YABANCI MI YOKSA YERLİ Mİ?

Siyah-beyazlı kulüpten sızan bilgilere göre, Başkan Serdal Adalı'nın önceliği yabancı bir teknik direktörle çalışmaktan yana. Adalı’nın listesinde PAOK’tan Razvan Lucescu, Crystal Palace ile yolları ayrılacak olan Oliver Glasner ve Frankfurt'un başındaki Dino Toppmöller gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor. Buna karşın, yönetim kurulu üyelerinin önemli bir kısmının takımı yerli bir isme emanet etme fikrini savunduğu öğrenildi. Bu doğrultuda yöneticiler, Başkan Serdal Adalı'ya sürpriz bir öneride bulundu.

SÜRPRİZ İSİM ARDA TURAN

Toplantıda yerli teknik adam olarak öne çıkan en dikkat çekici isim ise Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan oldu. Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösteren genç teknik adam, Beşiktaş yönetiminin iştahını kabarttı. Yönetim içindeki yerli formülünü destekleyen kanat, Arda Turan ismini doğrudan Başkan Serdal Adalı'ya sundu.

ARDA TURAN AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş yönetiminin listesinde yerli formülü olarak ilk sıraya oturan genç çalıştırıcının geleceğiyle ilgili ise kararı net. Arda Turan, şu aşamada Ukrayna'dan ayrılmayı kesinlik düşünmüyor. Gelecek sezon Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve kendini "Devler Ligi" arenasında test etmek isteyen başarılı teknik adamın, Shakhtar'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
