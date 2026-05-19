Erzurum'da Bıçaklı Rehin Alma Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Bıçaklı Rehin Alma Olayı

Erzurum\'da Bıçaklı Rehin Alma Olayı
19.05.2026 02:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Y.A.Y., anneannesini bıçakladıktan sonra rehin aldı, teslim oldu.

ERZURUM'da Y.A.Y. (17), evinde kaldığı anneannesi M.C.'yi (66) bıçakla yaraladıktan sonra rehin aldı. Polislere yaklaşık 45 dakika direnen genç, eve gelen teyzesinin çabalarıyla ikna edilerek teslim oldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.A.Y., evinde kaldığı anneannesi M.C. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında torunu tarafından kolundan bıçakla yaralanan M.C., balkona çıkarak yardım çığlıkları attı. Kadını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmana giren ekipler uzun süre zili çalıp, seslenmelerine rağmen Y.A.Y., kapıyı açmadı.

Olayı haber alan M.C.'nin kızı eve gelerek, yeğeninden kapıyı açması istedi. Teyze ve polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucu Y.A.Y. kapıyı açarak teslim oldu. Torunu tarafından bıçaklanıp, rehin alınan ve büyük korku yaşadığı gözlenen M.C., olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis tarafından suç aleti bıçakla gözaltına alınan Y.A.Y., alınan sağlık raporu sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Bıçaklı Rehin Alma Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

23:36
1. Lig’e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
23:21
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti
23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
22:19
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 03:27:32. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Bıçaklı Rehin Alma Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.