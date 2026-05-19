Aziz Yıldırım\'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

19.05.2026 22:28
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'da katıldığı programda taraftarlara stat müjdesi verdi. İzinleri almalarının ardından projeye başlayacaklarını ifade eden Aziz Yıldırım, ''Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak'' dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulüp derneklerini ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Yalova ve Bursa’daki dernekleri gezen Yıldırım, Bursa’da katıldığı programda taraftarlara yeni stat konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

''65 BİN KAPASİTELİ OLACAK''

Yeni stat projesi hakkında konuşan Aziz Yıldırım, taraftarlarına müjdeyi vererek, ''Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Birlikte çalışacağız.'' dedi. 

''HEP BERABER ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Programda konuşan Mahmut Uslu ise Yıldırım’ın geçmiş başarılarını hatırlatarak, ''Aziz Yıldırım ve ekibi 2000 yılında üst üste 4 şampiyonluk getirdi. 2011’e kadar 5 şampiyonluk yaptı. Bu sene çok önemli. İnşallah hep beraber şampiyon olacağız.'' ifadelerini kullandı. 

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Eski bağlantıları kurmaya başlar. Tarla yeşillendi mi. buğdaylar başak saldı mı. Rahatmıyız. Söyleyin emenikeye bizim maçta ağrım falan avr deyip oynamasın. Bu şimdi oynarsa dayanamaz gol atar diye telefonda konuşan şikeciler. 6 15 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Ben şike yaptıysam kendim için yapmadım. Fenevbahçe için yaptım. Ben bu takım için bir yıl yattım. Öyle transverlev yapacağımki göreceklev. Galatasarayı şampiyon yaptıvmam. 5 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
