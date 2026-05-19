Aziz Yıldırım\'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulüp derneklerini ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Yalova ve Bursa’daki dernekleri gezen Yıldırım, Bursa’da katıldığı programda taraftarlara yeni stat konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

''65 BİN KAPASİTELİ OLACAK''

Yeni stat projesi hakkında konuşan Aziz Yıldırım, taraftarlarına müjdeyi vererek, ''Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Birlikte çalışacağız.'' dedi.

''HEP BERABER ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Programda konuşan Mahmut Uslu ise Yıldırım’ın geçmiş başarılarını hatırlatarak, ''Aziz Yıldırım ve ekibi 2000 yılında üst üste 4 şampiyonluk getirdi. 2011’e kadar 5 şampiyonluk yaptı. Bu sene çok önemli. İnşallah hep beraber şampiyon olacağız.'' ifadelerini kullandı.