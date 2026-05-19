İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 110 gözaltı

19.05.2026 08:05  Güncelleme: 08:06
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN, TERÖR ÖRGÜTÜ YANLISI FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheli kişilerin, DEAŞ terör örgütü yanlısı kişilerle sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri, grup genelinde DEAŞ terör örgütüyle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin örgüte lojistik destek sağlamak amacıyla destekçi kitleden para topladıkları, grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulundukları belirlendi.

110 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca, şüphelilerin örgüte taban kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ile örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap/dergi satışı yaptıkları tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel döküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 110 gözaltı - Son Dakika
