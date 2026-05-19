ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

19.05.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Kentucky eyaletinde 4 Kasım 2025'te kalkıştan kısa süre sonra düşen ve 15 kişinin ölümüne yol açan UPS kargo uçağının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sol motorun koparak alev aldığı görüldü.

ABD'nin 4 Kasım 2025'te Kentucky eyaletinde kalkıştan kısa bir süre düşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

HAVALİMANINDAKİ GÜVENLİK KAMERASI, KAZAYI ANBEAN KAYDETTİ

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan 4 Kasım 2025 tarihinde kalkan bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu meydana gelen ve en az 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, kalkış sırasında uçağın sol motorunun koparak alev aldığı görüldü.

İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı, pistten kalktıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerine düşmüştü. 

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Nijerya’da okul saldırısı: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı Nijerya'da okul saldırısı: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı
Erzurum’da 17 yaşındaki genç anneannesini bıçaklayıp rehin aldı teyzesinin ikna etmesiyle teslim oldu Erzurum'da 17 yaşındaki genç anneannesini bıçaklayıp rehin aldı; teyzesinin ikna etmesiyle teslim oldu

23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:44
Bir dönemin efsanesiydi İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
22:28
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 23:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.