22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede, 1-1 berabere bitti.
Bournemouth'un golü 39. dakikada Eli Junior Kroupi'den gelirken, Manchester City'ye beraberliği getiren golü 90+5'te Haaland attı.
Bu sonuçla birlikte 78 puana ulaşan Manchester City, bitime 1 maç kala lider Arsenal'in 4 puan gerisine düşerek ligi ikinci bitirmeyi garantiledi.
Manchester City'nin puan kaybetmesiyle birlikte Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Arsenal, İngiltere Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde yaşamıştı.
