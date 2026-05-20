Senato, Trump'ın İran'a saldırı yetkisini Kongre onayına bağladı

20.05.2026 05:37
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören tasarıyı kabul etti.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını 7. oylamanın sonunda kabul etti.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken, 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı.

Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen "savaş yetkileri" tasarısı, 7. kez yapılan oylamada bu kez kabul edilmiş oldu.

Tasarıya Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki 6 oylamada olduğu gibi "evet" oyu verirken, önceki oylamalardan farklı olarak bu sefer Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de tasarıya destek verdi. Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya hayır oyu veren tek Demokrat senatör oldu.

ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek.

Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA

