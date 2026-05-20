Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

20.05.2026 06:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında Dünya Kupası hedeflerinin konuşulduğu canlı yayında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bakan Bak’ın “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” sözlerine Erdoğan, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Program sırasında Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

BAKAN BAK: SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ

Turnuva öncesi Türkiye’nin hedeflerinin konuşulduğu programda Bakan Osman Aşkın Bak, “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: KAZANACAĞIZ DİYECEKSİN

Bunun üzerine Erdoğan, Bakan Bak’a dönerek, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” sözleriyle karşılık verdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan’ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koparken, programda milli takımın hedefleri ve hazırlık süreci de konuşuldu. Erdoğan’ın “kazanacağız” vurgusu kısa sürede gündem oldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 07:01:45.
