Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Program sırasında Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

BAKAN BAK: SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ

Turnuva öncesi Türkiye’nin hedeflerinin konuşulduğu programda Bakan Osman Aşkın Bak, “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: KAZANACAĞIZ DİYECEKSİN

Bunun üzerine Erdoğan, Bakan Bak’a dönerek, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” sözleriyle karşılık verdi.

SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan’ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koparken, programda milli takımın hedefleri ve hazırlık süreci de konuşuldu. Erdoğan’ın “kazanacağız” vurgusu kısa sürede gündem oldu.