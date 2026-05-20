Tam 22 sene sonra gelen sevinç! Bitiş düdüğü gelince hepsi havalara uçtu

Bournemouth ile Manchester City arasında oynanan maçın bitiş düdüğü sonrası Arsenal cephesinde büyük sevinç yaşandı.
Manchester City’nin puan kaybetmesiyle birlikte Arsenal, Premier Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Londra ekibi böylece tam 22 yıl sonra yeniden Premier Lig kupasına uzandı.
Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Arsenal futbolcuları büyük coşku yaşadı. Yıldız isimlerin birbirine sarıldığı ve sevinç çığlıkları attığı anlar dikkat çekti.
Uzun yıllardır şampiyonluk bekleyen Arsenal’de futbolcular ve teknik ekip büyük mutluluk yaşadı. Bazı oyuncuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, yıllar süren bekleyişe son vererek kulüp tarihine geçen bir başarı elde etti. İspanyol çalıştırıcı taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri haline geldi.
Arsenal taraftarları şimdi büyük şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Londra’da gece boyunca büyük coşku yaşanması bekleniyor.
